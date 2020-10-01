RTÜK'ün inceleme başlattığı Kimsesizler dizisinin adı değişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir" şeklindeki açıklaması üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatılan Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in paylaştığı dizinin yeni adı, 'Çocukluk' oldu.

RTÜK ne demişti?

FOX TV'de yayınlanacak dizisinin fragmanının ardından bir açıklama yayınlayan RTÜK, inceleme başlattıklarını şu ifadeyle duyurmuştu: