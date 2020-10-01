RTÜK'ün inceleme başlattığı Kimsesizler dizisinin adı değişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir" şeklindeki açıklaması üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından inceleme başlatılan Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi.
Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in paylaştığı dizinin yeni adı, 'Çocukluk' oldu.
RTÜK ne demişti?
FOX TV'de yayınlanacak dizisinin fragmanının ardından bir açıklama yayınlayan RTÜK, inceleme başlattıklarını şu ifadeyle duyurmuştu:
- "Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde, devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir.
- Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır. Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK’e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."