RTÜK'ten uyarı: Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasının ardından lisans başvurusu yapmayanlara erişimin engelleneceği açıklandı.

"Netflix", "Amazon Prime Video" ve "Mubi" lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, RTÜK'ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının açıklamasına göre Spotify, FOXplay, Paylaş FM ve Medyaport TV başvuruda bulunmadı.

RTÜK, başvuru yapmayan kanallara ilişkin uyarı açıklaması yaptı.

Kurumların başvuru yapmaması durumunda, RTÜK'ün kanallar hakkında suç duyurusunda bulunacağı ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli talep edeceği belirtiliyor.