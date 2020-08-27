RTÜK'ten Tele1’e Evrensel gazetesi reklamı nedeniyle ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 televizyonuna Evrensel gazetesinin reklamı nedeniyle en üst düzeyden idari para cezası verdi.

Kurul, gerekçe olarak ise Evrensel gazetesinin reklamında görülen kırmızı, sarı ve yeşil renklerdeki bayrağı gösterdi.

Kurul ayrıca reklamda “Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi” ifadesinin kullanıldığını ve mitinglerden görüntülerin verildiğini kaydederek, reklam ile “terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiğini” öne sürdü.

Reklamda yer alan küçük kız çocuğu ise RTÜK tarafından “kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldı” diye değerlendirildi.