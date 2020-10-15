Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" açıklaması yaptı.
Kuruma başvuru için 72 saat süre tanınmıştı.
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RTÜK'ten Spotify açıklaması
Lisans başvurusu yapmayan yayın kuruluşlarına engelleme getirileceği açıklamaları sonrası RTÜK'ten Spotify açıklaması geldi.
Haber Merkezi
Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" açıklaması yaptı.
Kuruma başvuru için 72 saat süre tanınmıştı.