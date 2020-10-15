RTÜK'ten Spotify açıklaması

Lisans başvurusu yapmayan yayın kuruluşlarına engelleme getirileceği açıklamaları sonrası RTÜK'ten Spotify açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK), "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" açıklaması yaptı.

Kuruma başvuru için 72 saat süre tanınmıştı.

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RTÜK'ten Spotify ve FoxPlay'in de olduğu dört kuruluşa 72 saat süre