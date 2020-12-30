RTÜK'ten Sofuoğlu'nun sözlerine komik 'ceza'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere, RTÜK tarafından yalnızca yüzde 1 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Taşçı, RTÜK'ün Akit TV'ye yüzde 1 idari para cezası verdiğini, bu cezanın da 27 bin liraya tekabül ettiğini söyledi:

"Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler için 'fuhuş evleri' sözlerinden dolayı yaptığım başvuru üzerine RTÜK, Akit TV’ye yalnızca yüzde 1 idari para cezası verdi! Yani bu sözlerin bedeli 27 bin lira! Göstermelik ve yetersiz bu cezaya ben ve Sn @okonuralp karşıoy kullandık."