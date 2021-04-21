RTÜK'ten KRT ve Halk TV'ye ceza

İzleme raporlarını gündeme alan RTÜK, KRT televizyonu hakkında hazırlanan uzman raporunu müzakere ederek, Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında CHP Milletvekili Engin Özkoç'un sözlerini inceledi. Özkoç'un yayındaki sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit eden RTÜK, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk TV'ye de ceza

Ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Haber Masası' programında konuk Afşin Hatipoğlu'nun sözleri nedeniyle kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.