RTÜK'ten KRT, Tele 1 ve Camdaki Kız dizisine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) KRT’de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programı hakkındaki uzman raporunu incelemek üzere toplantı yaptı.

RTÜK Üyeleri toplantıda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan yayın konuğu Engin Altay’ın yayında sarfettiği “ …. her şeyi namusla yaparsan AK Parti’de yadırganırsın. Devleti soymanın AK Parti’den önce üç yolu vardı şimdi on bir yolu var…. Çünkü hem ilk derecede hem istinafta hem hatta Yargıtay’da maalesef hukuk rafa kalktı. …..Sonu benzemesin Menderes’e” sözlerini tartıştı.

Üst Kurul, Altay'ın ifadelerin "sorumlu yayıncılık anlayışı dışında, eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte" olduğu iddiasıyla yayıncı KRT’ye idari para cezası uyguladı.

Tele 1’e de ceza

Tele 1'de yayınlanan “Ankara Rüzgârı” programını görüşen Üst Kurul, yapımın bir bölümüne konuk olarak katılan Rifat Serdaroğlu tarafından sarf edilen “Hâlâ bu ülkede Atatürk adını ananlardan, Atatürk ilkelerinden bahsedenlerden nem kapan, sinir olan, gıcık kapan bir iktidar var … şimdi söylemek istemiyorum ama yani zaten sırtında Kuddusi Okkır’dan tutun Kaşif Kozinoğlu’ndan Yarbay Ali Tatar’a kadar bir sürü ölümün sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt var” sözlerine ilişkin incelemede bulundu.

Serdaroğlu’nun ifadelerinin, "söz konusu siyasi partinin toplum nezdindeki itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle Tele 1’e idari para cezası verilmesine karar verildi.

'Camdaki Kız' dizisi nedeniyle para cezası

Toplantıda Kanal D'de yayınlanan “Camdaki Kız” adlı diziye ilişkin raporu inceleyen RTÜK, "dizinin bazı sahnelerinde millî, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığı" gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi.