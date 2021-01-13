Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakim" açıklamasını gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza kesti.
Gazeteci Özgen Bingöl, Halk TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fikri Sağlar'ın açıklamalarını gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza kesti.
Haber Merkezi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakim" açıklamasını gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza kesti.
Gazeteci Özgen Bingöl, Halk TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verildiğini duyurdu.