RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fikri Sağlar'ın açıklamalarını gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza kesti.

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakim" açıklamasını gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza kesti.

Gazeteci Özgen Bingöl, Halk TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verildiğini duyurdu.

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“Sus Fikri, zamanı mı şimdi…”