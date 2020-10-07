RTÜK'ten Halk TV'ye 'Aliyev'i aşağılama' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV'de yayımlanan "İki Bakış İki Yorum" programı nedeniyle kanala para cezası verdi.

Söz konusu programda Levent Gültekin’in "Azerbaycan devlet mi gerçekten, bir aşiret. Demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok, paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş" sözleri nedeniyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine hükmetti.

Söz konusu karar şu ifadelerle açıklandı:

Yapılan değerlendirme sonucunda yayında ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev’e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varıldı.