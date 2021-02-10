RTÜK'ten Halk TV, KRT, Fox TV ve Tele 1'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) “doğruluğundan emin olmadan ve soruşturmadan" yayımlanan haberler gerekçesiyle Halk TV ve FOX TV'ye, bir programda "kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte" sözler sarf edildiği gerekçesiyle de Habertürk'e idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

AA’nın haberine göre, Halk TV'de yayımlanan "Özlem Gürses ile 20. Saat" programında dijital bir yayın organında yer alan "Bahçeli'ye aşı yapan hemşire dövüldü" haberinin “gerçekmiş gibi ekrana taşındığı ve soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberin doğruluğundan emin olmadan verildiği gerekçesiyle” kanala idari para cezası uygulandı.

Yine Halk TV'de yayımlanan "Kayda Geçsin" programında herhangi bir kanıt, bulgu ya da belgeye dayandırılmadan sarf edilen sözlerle Türk Polis Teşkilatının itham edildiğine hükmetti.

Habertürk'te yayımlanan "Enine Boyuna" programında eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözlerinin ise kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu söylenerek kuruluşa idari para cezası verilmesine karar verildi.

Tele 1'e ceza

Kurul, "Zamanın Ruhu" programında küfür içeren ifadelerin engelleme yapılmadan ve korumalı saatlerde ekrana getirilmesi gerekçesiyle Tele 1'e idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kanaldaki "Anında Manşet" programında da "bir hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin güvencesi konumunda bulunan yargı camiasının tahkir ve tezyif edildiğini" savunan RTÜK, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bazı sözlerin de “eleştiri sınırlarını aştığı” kanaatine vardı. Üst Kurul, bu şekilde 6112 sayılı kanunun ihlali nedeniyle kanala idari para cezası verdi.

Kurul toplantısında, "Zafer Arapkirli ile Akşam Haberleri"nde Boğaziçi Üniversitesi olayları konu edilirken kişi veya kurumlar hakkında küçük düşürücü ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle KRT'ye idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

FOX Ana Haber bültenine de ceza verildi

Üst kurul toplantısında ele alınan raporda, FOX Ana Haber bülteninde, "süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığının iddia edildiği ancak adı geçen üreticiye tarımsal destek ödemelerinin yapıldığının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlendiğine" yer verildi. Kurul kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Üst kurul, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç satan yayıncılara da yaptırımlar uyguladı. Şu TV'nin yayın lisansı iptal edildi. Güçlü, HM (Haberin Merkezi), Park TV, Ful TV, 363 TV ve Berat kanallarına yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezaları verildi.

Ayrıca yayımladıkları dizilerde tespit edilen ihlaller nedeniyle TV 8, Star TV, Show TV ve FOX TV'ye idari para cezası verildi.