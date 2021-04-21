RTÜK'ten 'Engin Altay' incelemesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'a ilişkin sözleri nedeniyle RTÜK'ten inceleme açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Altay söz konusu programda "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" demişti.