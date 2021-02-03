RTÜK'ten Boğaziçi haberlerini yapan kuruluşlara tehdit: Geçit vermeyeceğiz!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin yayın yapan kuruluşları tehdit etti.

AvazTurk'un Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın Halk TV'yi hedef alarak, "Bunların açık niyeti habercilik değil sokak çatışmasını TV üzerinden organize etmek" paylaşımına yanıt veren Şahin, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadesini kullandı.