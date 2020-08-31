RTÜK'ten Akit TV'ye inceleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair haberinde "Devlet erkanı Anırkabir'de" altyazısını geçen Akit TV'nin sözkonusu yayını hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.