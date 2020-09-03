RTÜK’ten Akit TV kararı: 'Anırkabir' ifadesi nedeniyle para cezası verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV’ye 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında ‘Devletin Zirvesi Anırkabir’de’ ifadesi nedeniyle para cezası verdi.

Yazının toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle kanunda yer alan “yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Netflix kararı

Öte yandan RTÜK, Netflix'te yayımlanan Cuties filminin de yayıncı kuruluşun program kataloğundan çıkarılması kararına vardı.

Tanıtımında yer alan “Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” ifadesi nedeniyle tartışmalara neden olan Cuties filmiyle ilgili uzman raporunu ele alan RTÜK, Netflix’te yayınlanacak yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.