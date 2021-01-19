RTÜK yine terörize etti: Celal Çelik'in eleştirisine soruşturma

Celal Çelik, katıldığı televizyon programında RTÜK’ün yayıncı kuruluşlara verdiği cezayı eleştirmiş, bu eleştiriyi şu sözlerle dile getirmişti:

"Benim anlayışımda terörize etmek mantığı varsa, korkutmak sindirmek anlayışı varsa bu bir terör eylemidir. Şu an AKP iktidarının iki şekilde bu mantığı gerçekleşiyor; Birincisi, davalar yoluyla sindirmeye çalışıyorlar. Benim ağzımdan çıkan bir fikir Halk TV'ye ceza getirebiliyor. Haklı olarak siz hassassınız. Diğer kanallar aynı şekilde. Çekiniyorsunuz. Bu bir korku değil midir. Bu bir terör değil midir. Aslına bakarsanız. Kanallara yönelik bir bastırma ve sindirme değil midir bu?"

Çelik'in bu eleştirisine RTÜK tam da eleştirilen fiille yanıt verdi. Çelik'in sözlerini "küstah söylemller" olarak niteleyen RTÜK yaptığı açıklamada "Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları ‘terörize’ unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır." dedi.

‘Halk TV'ye inceleme'

RTÜK açıklamasında, Çelik'in suçlandığı ve yargılandığı ama hakkında bir mahkumiyet kararı çıkmamış olan davalara değinerek kendisini savundu ve Çelik'i suçladı. Çelik'in sözlerinin yer aldığı yayın nedeniyle inceleme başlatıldığını da bildiren RTÜK, Halk TV'nin ve Çelik'in özür dilemesini istedi.

Açıklamada bu konuda şöyle denildi:

"Üstelik ülkemize yönelik bölücü faaliyet gösteren neredeyse tüm terör örgütleriyle işbirliği yapmak ve eylemlerine destek olmaktan hakkında 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen bir kişinin Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzun faaliyetlerine terör eylemi benzetmesi yapması manidardır. Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir. Yayın hizmetleri ilkelerinin açıkça yer aldığı 6112 sayılı yasayı ihlal eden Halk TV logolu medya hizmet sağlayıcı hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız.”