RTÜK üyesi Taşcı'dan TV kanallarına Berat Albayrak mektubu

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Berat Albayrak’ın istifasını saatlerce haber yapmayan TV kanallarının genel yayın yönetmenlerine hitaben kaleme aldığı açık mektupta bu durumun halkın haber alma hakkının ihlali ve gazetecilik mesleğine ihanet anlamına geldiğini belirtti.
CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşcı uluslararası haber ajanslarının 45 dakika içerisinde istifa haberini doğrulatarak verdiğini belirttiği mektubunda “Türkiye’de bu kadar önemli bir gelişmeyi yalnızca beş haber kanalı verdi. Sizin yönetiminde yer aldığınız yayıncılar da dahil 1775 radyo ve televizyon kanalı ise 24 saat boyunca bu istifayı halktan ve Türkiye’den gizledi” dedi.
Yapılanın gazetecilik mesleğine ihanet olduğunu belirten Taşcı, “Bir bakanın istifasının doğrulatılmasına karşın, haberleştirilmemesi, halkın haber alma hakkının gazetecilikle bağdaşmayan gerekçelerle engellendiği durumunu ortaya çıkarır ki, istifa akşamı yaşananlar tam da budur” diye belirtti.
Taşcı "Görevi kamuyu bilgilendirmek olan gazeteci, elde ettiği haberi yayınlamama keyfiyetine sahip değildir" dedi.
Taşcı mektubunda şu ifadelere yer verdi: