RTÜK Üyesi İlhan Taşcı 'Anırkabir' ifadesini kullanan AKİT TV'yi şikayet etti

Kanalla ilgili RTÜK Başkanlığına şikayet dilekçesi sunan İlhan Taşcı "Söz konusu yayın kuruluşunun her milli bayramda Atatürk’e ve “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet’e saldırmayı alışkanlık haline getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu KJ’nin sehven yayınlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunmaların gerçekliği bulunmadığı gibi, kabarık geçmişi de göz önüne alındığında inandırıcı da değildir" dedi.

RTÜK Üyesi Taşcı, "AKİT TV’nin “sehven” açıklaması kabul edilerek, söz konusu yayın Üst Kurul tarafından değerlendirilmeden geçiştirilemez, geçiştirilmemelidir. Aksi halde, Cumhuriyetle hesaplaşması olduğu artık her türlü yayınıyla bilinen yayıncı, daha da cesaretlendirilmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Hizmetleri Hakkında Kanunu hatırlatan İlhan Taşcı, Akit TV'nin yayınının "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.” ve (b) Bendinde yer alan "Irk, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesine açıkça aykırılık oluşturduğunu" belirtti.

Taşcı dilekçesinde "söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek, ilk Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim" dedi.