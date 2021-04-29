RTÜK: Tam kapanmada 'daha eğlenceli içerikler' yayınlayın

Muhalif yayınlara kestiği cezalarla bilinen, yandaş kanallardaki bilim dışı haberlere tek uyarıda dahi bulunmayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı bir açıklamayla "tam kapanma" sürecinde radyo ve televizyon yayıncılığıyla ilgili uyarılarda bulundu.

RTÜK "Kamuoyunun ve yayıncıların dikkatine" başlığıyla yaptığı açıklamada, evde kalınacak bu günlerde radyo ve televizyonların takip edilme oranlarının artacağına dikkat çekti.

Pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin elzem olduğunu belirten RTÜK, açıklamasında "Daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması" çağrısı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, reklam içeriklerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi,

Sorumlu yayıncılık anlayışı benimsenerek kamuoyunu bilinçlendirmeye odaklanılması, sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması,

Çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması,

İnsan hayatını doğrudan etkileyebilecek olan sağlık haberlerine ilişkin yayın içerikleri oluşturulurken görüşlerine başvurulacak doktor ya da referans kişilerin bilimsel yetkinliğinin öncelikli koşul olarak değerlendirilmesi, konunun uzmanı olmayan tarafların yer aldığı tartışmaların yayınlanmasından hassasiyetle kaçınılması,

Medya yöneticilerinin özellikle izleyiciler arasında çocukların da bulunduğunu unutmaması ve yayın içeriklerini planlarken bu gerçekliğe azami ölçüde özen göstermesi,

Daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması,

Dışarı çıkmayan vatandaşlarımızın fiziksel hareketlilikten uzak kalacağı göz önünde bulundurularak onları evlerinde spor yapmaya teşvik edecek yayınların artırılması,

Yanıltıcı etkisinin olabileceği riskine karşı koronavirüs aşılarına ilişkin haberlerin yeterli araştırma yapılarak aktarılması vatandaşlarımızın sağlığı için son derece önemlidir"