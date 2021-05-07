RTÜK Spotify'a el attı: Uymazlarsa gereğini yaparız

Spotify, RTÜK'ün yaptığı lisans düzenlemesi sonrası geçtiğimiz aylarda başvuruda bulunmuştu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan ve Spotify'ın bundan sonra nasıl bir denetime tabi tutulacağı sorusuna yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Verilen lisansla birlikte bu platform, içeriklerini yasalarımıza uygun şekilde düzenlemek zorunda" dedi.

"Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız" diyen Şahin, "Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, "lebalep görüntülerinin kullanılmaması" için verdiği talimata ilişkin ise, "Böyle bir şey mümkün olabilir mi? RTÜK Başkanı olarak kanal yöneticilerini özel telefondan arayıp talimat verme gibi bir durum asla olamaz. RTÜK, sadece olağanüstü durumlarda, mesela terör unsuru içeren, şiddet içeren görüntülerin toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğini göz önüne alarak kanallara uyarıda bulunabilir. Yaptığımız incelemelerde tam kapanma öncesinde çekilmiş kalabalık sokakları, caddeleri sanki yeniymiş gibi gösteren televizyonların olduğunu gördük. Bunun halkımızda yanlış algıya yol açacağı malumdur. Eskiden çekilmiş bu görüntüleri 'arşiv' diye yazarak belirtin dedik. Mevzuatımız da bunu söylüyor. Uyulmaması durumunda bu yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi demektir. Bunun yasal yaptırımı da var. Ama biz ceza yerine uyarmayı tercih ettik" diye konuştu.