RTÜK lisans başvurusu yapmayan Tidal'e erişim engeli getirdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital müzik platformu Tidal'e lisans başvurusunu yapmaması sebebiyle erişim engeli getirdiğini duyurdu.
RTÜK tarafından 9 Kasım'da aralarında Deezer ve Tidal'in de bulunduğu 6 yayıncıya, lisans başvurusu yapmaları yönünde ihtarda bulunulmuştu. RTÜK, bugün yaptığı açıklamada, Tidal haricindeki yayıncı platformların lisans başvurusu yaptığını belirtti. Açıklamada, Tidal'in başvuru yapması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir sürecin başlatılacağı kaydedildi.
RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle: