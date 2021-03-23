RTÜK, HDP’nin şikayetini reddetti: Beyanlar ifade özgürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son yaptığı toplantısında HDP’nin şikayet dilekçelerini gündemine aldı. RTÜK, HDP’nin televizyon kanallarında aleyhlerinde kullanılan ifadelerle ilgili şikayetini “ifade özgürlüğü” kapsamında bularak reddetti.

HDP, şikayet başvurusunu 16 farklı dilekçeyle yaptı.

Üst Kurul, şikâyet edilen yayınları, "ifade özürlüğünün bir gereği olarak basın özgürlüğü kapsamında" değerlendirdi. RTÜK, şikayet dilekçelerinde yer alan yayın ilkesi ihlali iddialarının tamamını 6112 sayılı Kanun kapsamında oy çokluğuyla reddetti.