RTÜK de açıklama yaptı: Yerli ve milli medyamızla milli iradenin yanındayız

Emekli amirallerin Montrö ve tekkedeki amirale ilişkin dün gece yaptıkları açıklama sonrası AKP kurumlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da "Milli iradenin yanında, darbecilerin karşısındayız" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir" ifadeleri dikkat çekti.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"MİLLİ İRADENİN YANINDA, DARBECİLERİN KARŞISINDAYIZ

Demokrasimiz geçmişte maalesef ki, darbeler ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kalmış, aziz milletimiz bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaşmıştır. Ama Yüce Türk Milleti, kendi değerlerine savaş açanlara asla müsaade etmemiş demokrasisini taçlandırmıştır.

Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz.

Hiçbir vesayeti asla kabul etmeyen aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de kirli oyunlara fırsat vermeyecektir.

Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız.

Bünyesine sirayet etmeye çalışan hainleri birer birer ayıklayan Türkiye, artık istikrarı ve sağlam demokrasisiyle geleceğe güvenle bakmaktadır.

Demokrasimizle birlikte yedi düvele korku salan, güvenliğimizin teminatı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize de kasteden antidemokratik hadsizler, halkımızın demokrasi tokadını yemeye mahkûmdur.

Alçak bildirinin sorumlularının bağımsız Türk yargısı karşısında hesap vereceğine yürekten inanıyoruz.

Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır.

RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI"