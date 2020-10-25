RTÜK Başkanı: Sansür değil telkinde bulunuyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ile ilişkilerinin iyi olduğunu, Spotify'ın lisans sürecininse başladığını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, son günlerde gündeme gelen Spotify ile ilgili açıklamada bulunan Şahin, "Kaçak yayın yapanı devlet uyarmaz mı? Kaçakçılık suç mu, suç. Kaçak herhangi bir üründe takip, uyarı gibi normalse lisanssız yayında neden anormal? RTÜK görevinin gereği uyarısını yaptı" dedi.

Spotify'ın yurtdışındaki merkezine ulaşılarak gerekli yazışmaların yapıldığını söyleyen Şahin "Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkeden büyük paralar kazanan platform, hemen bizimle temasa geçti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üzüm yemek. 'Gelin Türkiye'de ofis açın, vergi verin, hukuki muhatap bulalım' diyoruz. Lisans süreci başladı. Onlar da sosyal medyada koparılan fırtınalara aldırmadan gelip yasal yükümlülükleri kabul ediyorlar. Olay bu kadar basit" diye konuştu.

'Sansür değil telkin'

Şahin, Netflix hakkında ise "Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kâr ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler" dedi.

Şahin "Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır. Bir kesim bunu maalesef sansür olarak algılıyor, esefle kınıyorum. Sansür, yayın öncesi denetimdir. Böyle bir denetimimiz yok. Biz, kurallar içinde hareket edin, diye telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Bundan sonra da her platform için irtibatlarının devam edeceğini söyleyen Şahin "Nasıl ki diğer yayıncılarımızla ikili diyalogları sürdürüyorsak, isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlarla da görüşmeye devam edeceğiz. En basit tabirle belirtiyorum, kendilerine tavsiyelerimizin, uyarılarımızın olması normaldir" dedi.