RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum, bu da yasal ve etiktir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aldığı maaşlara ilişkin "Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir" açıklamasında bulundu.

Şahin, "Bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı söylemek istiyorum" dedi.

'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuşan Şahin, "Paralı platformları denetlediğimiz için bazıları 'Paramızı veriyoruz, size ne?' diyor ama öyle değil. Otobana da para ödüyorsunuz ama hız sınırına uymak zorundasınız. Bu platformlara da para ödeyebilirsiniz ama kurallara uymak zorundasınız. Dijital platformlardaki yayınlar bizim gelenek, göreneklerimize ve ahlaki yapımıza uymak zorunda. Bu sınırı aşamazlar. Sınır var diye eleştiriyorlar ama dijital platformlarda Türkiye, Avrupa'ya göre çok daha özgürlükçü düzenlemelere sahip. Avrupa bizden çok daha fazla yasaklayıcı politikalar izliyor. Ülkemizin değerini bilelim. Bazı dizilerdeki karakterler konusunda uyardığımız için dezenformasyon yapılıyor. Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı. Eşcinselliği çocuklarımıza özendirmeye çalışan dizileri tasvip etmemiz mümkün değil. Sadece eşcinsellik de değil, şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan yapımlara göz yumamayız. Ülkemize, devlet başkanımıza, bayrağımıza, dinimize hakaret eden yapımların yayınlanmasına izin veremeyiz" görüşünü savundu.

4 maaş aldığı gündeme gelmişti

Şahin’in RTÜK dışında Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı görevinde olması 4 maaş aldığı iddiası gündeme gelmişti.

'4 değil 2 maaşım'

Şahin iddia hakkında yazılı açıklama yaparak, “Hiç bir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir” dedi.