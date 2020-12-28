RTÜK 4 günlük karantinada TV’lerden 'aile filmleri' hassaslığı istedi

RTÜK yılbaşı kısıtlaması için medya sağlayacılarına 'aile filmleri' hassaslığı talep etti.

RTÜK yaptığı duyuruda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptığını ve topluma örnek olan program ve yapımlara farklı dallarda Medya Mükemmellik ödülleri vereceğini ifade etti. Medya okuryazarlığı derslerinin verilmesine ve ders müfredatının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasaklarında yayınlar

RTÜK, sokağa çıkma yasağında ailelerin çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirdiğine dikkat çekerek, medya kuruluşlarının toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak yayın akışlarında eğitici ve öğretici yapımlara yer vermelerini istedi.

Yılbaşı kısıtlaması hakkında da uyarılarda bulunan RTÜK, medya hizmet sağlayıcıların tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını istedi. Evin en küçüğüyle en büyüğünün, dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları tavsiye etti.