Rostech Başkanı: Türkiye S-400'lerin bütünüyle üretimini organize edemez

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini bütünüyle organize etmesinin mümkün olmadığını belirterek bu konuda Rusya açısından endişeye gerek olmadığını söyledi.

Russia Today’e konuşan Çemezov, S-400’lerin savunma amaçlı silahlar olduğunu ve saldırı amaçlı eylemlerde kullanılamayacağını ifade etti. Çemezov “Hal böyleyken NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyeceğini hayal edemiyorum. Aksine Türkiye tarafı NATO ülkelerinin güvenliğini sağlıyor. Bu nedenle ben burada bir sorun görmüyorum” dedi.

Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkıyatına ilişkin anlaşmada sistemlerde kullanılan bazı bileşenlerin üretiminin yerelleştirilmesinin öngörüldüğünü ekledi. Teknolojinin üçüncü bir ülkeye aktarımının Rusya’ya karşı kullanılamayacağını belirten Çemezov, “Yüzde 100 yerelleştirme yapmıyoruz. İstesek bile Türkiye’nin kendi topraklarında böyle bir süper teknolojili ürünün üretimini bütünüyle organize etmesi pek mümkün değil. Bunun için ilgili bir okul kurulması gerekir. Bu nedenle endişeye gerek yok” dedi.

'Ek S-400 sevkıyatı görüşmelerinde sona yaklaştık'

Sputnik'in aktardığına göre Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelerin nasıl gittiği, ABD’nin baskılarına rağmen anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı sorusunu yanıtlayan Çemezov, şunları söyledi: “Görüşme süreci devam ediyor. Neredeyse sona yaklaştık. Türkiye’nin ek bir parti S-400 satın alma isteğinden vazgeçeceğini düşünmüyorum.”