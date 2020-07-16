Rosaviatsia, Onur Air'den 386 bin dolar talep ediyor

Tahkim dava dosyasındaki bilgilere göre, 15 Temmuz'da mahkemeye sunulan ilgili dava belgeleri henüz incelenmeye alınmadı.

Rusya Devlet Hava Trafik Yönetimi Şirketi davaya üçüncü taraf olarak katılıyor. Dava dosyasında iddianın gerekçeleri yer almıyor.

Onur Air, Moskova, St. Petersburg, Kazan, Kaliningrad, Yekaterinburg, Anapa ve Nalçik'ten Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşlar düzenliyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların yeniden başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını açıklamıştı. Sputnik’in bakanlıktaki kaynağı bu bilgiyi teyit etmiş, ancak uçuşların başlayacağı kesin tarihin henüz belli olmadığını belirtmişti.