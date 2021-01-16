Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Berlin'de anıldı 

Almanya Komünist Partisi’nin kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, katledilmelerinin yıldönümünde anıldı.

Barış Komitesi’nin çağrısı ile gerçekleşen anmaya Die Linke (Sol parti), Alman Komünist Partisi, Naturfreunde gibi örgütler de destek verdi. Türkiye Komünist Partisi Berlin örgütü de komünist önderlerin anmasına katıldı. Anma, Elefantentor’dan başlayıp Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in öldürüldükleri Landwehrkanal’daki anıtlarında son bulan bir yürüyüş ile başladı. Yürüyüş esnasında Luxemburg ve Liebknecht hakkında bilgiler verildi.

TKP Berlin örgütü, Luxemburg ve Liebknecht’in öldürüldükten sonra cesetlerinin atıldığı kanaldaki anıtlarına karanfil bıraktı. Anıtların başında yapılan konuşmalarda Barış Komitesi, Luxemburg ve Liebknecht’in Alman emperyalizmine ve militarizmine karşı mücadele ettikleri için öldürüldüklerini ve 2021’de de NATO eliyle bu emellerin sürmekte olduğunu belirten bir konuşma yaptılar.

Kortejin başında Rosa Luxemburg’un “Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez” cümlesinin yazılı olduğu pankart taşınırken, yürüyüş boyunca sosyal mesafe kurallarına uyuldu ve maske takıldı.