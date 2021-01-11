Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Berlin'de anıldı 

Almanya Komünist Partisi’nin (KPD) kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, Lenin-Liebknecht-Luxemburg (LLL) yürüyüşünde anıldılar. Yürüyüş geleneceksel olarak her yıl ocak ayının ikinci pazar günü düzenleniyor.

Berlin’de onlarca sol, sosyalist parti ve örgüt, bayrak ve pankartlarıyla gelerek Frankfurter Tor’dan Sosyalistler Mezarlığına kadar yürüdüler.

Sıklıkla “Yaşasın Uluslararası Dayanışma” sloganları atan yüzlerce kişi, komünist önderlerin dönemin sosyal demokrat hükümetinin emriyle haince katledilmelerini protesto ettiler.

LLL yürüyüşüne her sene olduğu gibi bu yıl da pek çok ülkenin komünist partileri destek verdi. TKP Berlin örgütü de, LLL yürüyüşüne bayrakları ve “Boyun Eğme” dövizleri ile katıldı. Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte kortej oluşturan TKP’liler, “Sömürüsüz, krizsiz, savaşsız ve sürgünsüz bir dünya için! Sosyalizm için!’” pankartı arkasında yürüdüler.

Yürüyüşe polis müdahalesi

Yürüyüşe her sene katılan ve organizasyon komitesinin başını çeken Die Linke (Sol) partisi, pandemiyi öne sürerek LLL yürüyüşüne katılmadı. Her sene herhangi bir problem yaşamadan yürüyüşte kendilerini gösteren FDJ ise polis müdahelesi ile karşılaştı. Alman Demokratik Cumhuriyetinde (DDR) Sosyalist Birlik Partisi’nin gençlik kolu olarak faaliyet gösteren örgüt, taşıdıkları sembollerin yasaklı olması sebebiyle polis müdahelesi ile karşılaştı. Müdahale sonrası bazı FDJ üyelerini gözaltına aldı.