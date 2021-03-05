Rosa Luxemburg 150 yaşında: 'O bir kartaldı, hâlâ da bir kartaldır...'

Hayatını işçi sınıfının zaferine adayan Rosa Luxemburg, 150 yıl önce bugün dünyaya gelmişti.

Gençlik yıllarından itibaren kararlı ve inatçı bir mücadele yürüten Rosa, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin savaş yıllarında savrulduğu milliyetçi ve savaş yanlısı politikalara karşı çıkarak Lenin’le birlikte aynı safta yer aldı.

Sosyal Demokratlar devrime ihanet edip burjuvazinin yanında saf tuttuğunda, o Spartakistler'in öne çıkan lideriydi.

Defalarca tutuklandı, sayısız kez hedef alındı.

Hapishaneden her çıktığında devrim için bir kez daha öne atıldı. Alman Komünist Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı, kavga büyüdüğünde o en öndeydi ve şöyle sesleniyordu sınıfına:

"Ayağa kalk proleter! Kavgaya! Kazanacağın ve yeneceğin bir dünya var karşında. Dünya tarihinin, insanlığın en soylu hedefleri için verilen bu en sonuncu sınıf kavgasında, düşman karşısında geçerli olan şu sözdür: Başparmaklar göze, dizler göğüse!"

Düzen sahipleri işçi sınıfını mağlup ettiğini düşündüğünde ise onların uykularını kaçıran kelimelerin sahibiydi Rosa:

"Berlin’de düzen hüküm sürüyor!” Sizi budala zaptiyeler! Kum üzerine kurulu sizin düzeniniz. Devrim daha yarın olmadan, zincir şakırtıları içinden yeniden doğacaktır ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri arasında şunu bildirecektir!

“Vardım, Varım, Var olacağım!”

Rosa hayatını adadığı işçi sınıfı mücadelesinde alçakça ve vahşice katledildiğinde onun mirası yok olacak diye düşünenler fena halde yanıldı.

Lenin'in dediği gibi "O bir kartaldı, hâlâ da bir kartaldır..." ve o kartalın bıraktığı miras ve dersler işçi sınıfına yol göstermeye devam ediyor.