Rosa Luxemburg 150. doğum gününde Berlin ve Hamburg'da anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin’de, Cumartesi günü Rosa Luxemburg’un katledildikten sonra atıldığı Landwehr Kanalı’nda bulunan anıtı önünde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) temsilcileri yaptıkları konuşmalarla doğumunun 150. yılında Rosa Luxemburg’u andılar.

Anmaya Alman Komünist Partisi (DKP) üyeleri de katıldı.

KKE adına yapılan açıklamada, Rosa Luxemburg’un sosyalizm mücadelesine adanmış hayatından kesitler aktarılırken, mücadelede asla taviz vermeyen tavrına da vurgu yapıldı. KKE açıklaması Lenin’in Luxemburg ve yoldaşlarının öldürülmeleri üzerine kaleme aldığı ‘’O bir kartaldı’’ yazısından yapılan alıntılar ve ’’Vardık, var olacağız’’ sloganlarıyla bitirildi

KKE’den sonra söz alan TKP temsilcisi de yaptığı konuşmada, Luxemburg’un işçi sınıfının kurtuluşunun tek yolu olarak sosyalist devrim için mücadele ettiği ve bunun aracı olarak Almanya Komünist Partisi'nin (KPD) kuruluşuna en önde katkı verdiği belirtilerek, bütün bunlardan dolayı sosyal demokratlar tarafından katledildiği hatırlatıldı. Yine bu nedenle, Luxemburg’un burjuvaziyle uzlaşmaması ve sosyalizm hedefindeki kararlı tutumunun, Luxemburg anmasını bir nostalji olmaktan çıkartarak günümüz sosyalizm mücadelesinde de ona güncellik kazandırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Hamburg’da yapılan anma

Rosa Luxemburg'un 150. doğum günü vesilesiyle dün Hamburg’da düzenlenen etkinlik, 1918-1920 arasındaki devrimci süreçte yitirilenler için yapılan "Revolutionsgefallene" anıtı önünde düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisi tarafından düzenlenen etkinliğe, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir katılım oldu. Anıtın önüne devrim sırasında öldürülenler için bırakılan karanfillerin ardından, KKE ve TKP adına birer konuşma yapıldı. KKE tarafından yapılan konuşmada, kutlamanın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesine geldiğine dikkat çekilerek, Luxemburg'un devrimci bir kadın olması ve sosyalizm hedefinin 100 yıl önce olduğu kadar, kapitalizmin yapısal krizlerinin öne çıktığı günümüzde de geçerli olduğu vurgulandı. TKP adına yapılan konuşmada ise Luxemburg’un Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) içindeki burjuva eğilimlerine karşı olan net tavrı ve sosyalist devrime olan bağlılığı vurgulanarak, tam da bu sebeple SPD liderlerinin verdiği emirle öldürüldüğü hatırlatıldı. Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.