Rönesans ve Yamata İnşaat’ın şantiyesinde yaşanan iş cinayetleri hakkındaki sorular yanıtsız bırakıldı

Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan Yamata Yatırım ve Rönesans Holding’in yapımını üstlendiği doğalgaz işleme şantiyesinde yaşananlara ilişkin CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil meclise soru önergesi verdi. 20 maddelik önergede özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında kötü koşullar ve alınmayan önlemler sonucunda yaşamını yitiren Ayhan Attar’ın şüpheli ölüm nedeni yanıtsız bırakıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yapılan işçi ihbarlarından sonra gündeme geldi

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında, önce 1500 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması ve salgına karşı hiçbir önlem alınmadan çalıştırılması haberleriyle gündeme gelmiş, sonrasında HS Construction firma çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi üzerine işçiler grev yapmıştı. En son şantiye geçtiğimiz aylarda, salgın döneminde şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Attar’ın ölüm nedenine ilişkin çelişkili ifadelerle gündeme gelmişti.

Ayhan Attar’ın şüpheli ölümü ile ilgili soru Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakıldı

Basına yansıyan olayların ardından CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgıl iki defa meclise soru önergesinde bulundu. İlk soru önergesinde şantiyede çıkan Covid-19 vakalarına rağmen sağlıksız koşullarda çalıştırılan işçilerin araştırılması ve koşulların tespit edilmesi ile ilgiliydi. Yaklaşık sekiz ay sonra verilen ikinci soru önergesinde ise Ayhan Attar’ın ölüm nedeni ve çelişkili ifadelerin araştırılması istendi. Yirmi maddelik önergede birçok maddenin açıklanmadığı gibi özellikle Ayhan Attar’ın şüpheli ölümüne ilişkin maddelerin cevaplanmadan bir önceki önergede verilen yanıtın aynısının verilmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı'na verilen Ayhan Attar’ın ölüm nedeninin ve diğer işçilerin durumunun araştırılmasını isteyen soru önergesinde "Aynı şantiyede 20 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden mekanik formen Ayhan Attar’ın ailesinin, vatandaşın ölümüyle ilgili şüpheli durumları aydınlatmak için yaptığı araştırmalar sonucunda, çelişkili hususlar basında yer almıştır. Haberlerin ardından dört kişi daha aynı şantiyede çalışan yakınlarının 'zatürre' nedeniyle hayatını kaybettiklerini belirterek Attar ailesine ulaşmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Amur bölgesinde faaliyet gösteren gaz işletme şantiyesi, Yamata Yatırım ve Rönesans Holding olarak yaklaşık 20 bin işçi çalıştırıyor. Aralarında Türk işçilerin de bulunduğu şantiyede geçtiğimiz Temmuz ayında pandemi koşullarına dair hiçbir önlem alınmadığına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmışlardı.

İşçiler pandemi nedeniyle gerekli hijyen şartlarının sağlanmadığını ve sağlık personelinin yeterli olmadığını gündeme getirmiş, 1500 işçide Covid-19 görülmüştü. Ayhan Attar 20 Temmuz 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.

Oğlu Onur Attar’ın babasının ölümüne ilişkin şüpheleri dile getirmişti.

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