Ronaldo'ya koronavirüs soruşturması

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, iki hafta önce milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Torino'da karantinada olan 35 yaşındaki futbolcu hakkında koronavirüs protokollerini ihlal ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANSA'ya konuşan Spadafora, enfekte olduğu halde Portekiz'den İtalya'ya uçakla seyahat eden Ronaldo için "Bir futbolcunun yetenekleri ona kibirli ve kurumlara saygısız davranma veya yalan söyleme hakkı vermez. Cristiano protokole uymadı. Federal Savcılık Bürosu, bunu kanıtlamak için soruşturma başlattı. Virüs bize kimsenin istisna olmadığını gösterdi. Görüldüğü gibi herkes kurallara mümkün olduğunca uyuyor ama en nihayetinde tek çözüm evde kalmak" ifadelerini kullandı.

​Ronaldo ise Instagram canlı yayınında yaptığı bir açıklamada suçlamaları reddederken "Kurallara uydum ve hiçbir ihlalde bulunmadım. Bu bir yalan. Portekiz'den döndüm çünkü ekibim ve ben tüm prosüdre uygun davranmak istedik. İtalya'ya ambulans uçakla geldim ve Torino'da dahi kimseyle temasım olmadı" şeklinde konuştu.