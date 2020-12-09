Romanya Spor Bakanı: Romanya sporu adına özür dilerim

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, PSG - Başakşehir maçında 4. hakem Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nın Pierre Webó'ya karşı ırkçı tutumla ilgili olarak, "Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim" dedi.

Romanya Spor Bakanı Stroe, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim. Ayrımcı, ırkçı olabilecek her türkü açıklama ve ifadeyi güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Condamnăm cu fermitate orice fel de exprimare sau declaraţie care poate fi considerată rasistă sau discriminatorie.... Ionuț Stroe paylaştı: 9 Aralık 2020 Çarşamba

Medipol Başakşehir'in PSG maçı, kaldığı yerden başladı

Medipol Başakşehir'in, dün gerçekleşen ırkçı söylemin ardından sahadan çekildiği PSG maçı, kaldığı yerden başladı.

Bu akşam devam eden Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.

Her iki takım oyuncuları da sahaya İngilizce "Irkçılığa Hayır" yazılı tişörtlerle çıktı.

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.