Roboski'nin üzerinden 9 yıl geçti: Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlıyor musunuz?

Roboski Katliamı'nın üzerinden tam 9 yıl geçti. Aradan geçen bu dokuz yılda katliamın tek bir sorumlusu bile yargı karşısına çıkarılmadı. Sorumluların yargı karşısına çıkarılmamasının nedeni, "TSK görevini samimi şekilde yapmıştır" diyen Erdoğan oldu.

28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski yakınlarında, çoğunluğu çocuk olan 34 yurttaş, TSK'ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldü.

Gruptan yalnızca 4 kişi hayatta kalabilmişti. 34 kişiden 19’u daha reşit bile değildi, çocuktular. Okul sıralarında olmaları gerektiği yaşlarda düzen onları -20 derecede kar altında kaçakçılık yapmaya itmişti.

Olay yerine gidip inceleme yapan insan hakları kuruluşları tarafından hazırlanan raporlarda, "Kürt köylülerine etnik ayrımcılık gözeterek gözdağı vermeyi amaçlayan bir katliam olduğu sonucuna varıldığı" tespitleri yer aldı. Olayda sağ kurtulan Hacı Encü, Servet Encü, Davut Encü ile kardeşlerini yitiren Muzaffer Encü'nün beyanlarında, olay akşamı askerlerin yollarını kesip sınırda beklettikleri ardından bomba yağdırıldığı, orada PKK'li kimsenin olmadığı, olaydan sonra hiçbir askeri yetkilinin gelmemesiyle çoğu yaralının donarak öldüğü ve cesetlerin paramparça olduğu söyleniyordu.

'Sınırda bekletilip topladıktan sonra bombaladılar'

Köy muhtarı Haşim Encü kaçakçılığın atalardan beri gelen sınır ticareti olduğunu, normalde her kaçak grubun geçişinde askerin arayıp teyit ettirdiğini ancak olay akşamı kimsenin aranmadığını, grupların sınırda bekletilip toplandıktan sonra bombalamanın olduğunu ve bu saldırının Genelkurmay Başkanından, bölgede görevli komutanlardan habersiz olabilecek bir saldırı olmadığını anlattı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın olaya ilişkin açıklamasında, "Terörist grupların bölgede bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış ve ilgili birlikler ikaz edilmiştir" deniliyor, yapılan katliam karartılıyordu. Bölgenin daha önce çatışmaların gerçekleştiği yer olmadığı da bilinen bir gerçekti.

Ortasu köyünde yaşayan İrfan Enç de, "yıllardır burada kaçakçılık yapılıyor. 2003'ten beri alenen yapılıyordu. Asker, polis, herkes biliyor. Ankara’dakiler bile biliyor. Tek geçim kaynağı bu. En son geçen ay karakol komutanı köylüleri topladı. Karakol komutanı bize 'silah ve uyuşturucu getirmeyin, onun dışında size karışmayız' dedi. Zaten askerler rüşvetini alıyor. Katliamda ölenlerin çoğu 15 -16 yaşındaki gençler… 2003’ten önce kaçakçılık yapılması yasaklanmıştı. Ancak bu tarihten sonra artık serbest bırakılmıştı, alenen yapılıyordu. Askerler 'gidip gelebilirsiniz' diyordu. Zaten her giden grubun içinde askerlere bilgi verenler var" diye konuşmuştu.

Köylünün verdiği röportajdan da anlaşıldığı üzere karakol da köylülere kolaylık sağlıyordu. Askerler operasyon yapılacağı zamanlarda 34 kişinin arasında da olan koruculara haber veriyordu. Hatta güvenlik güçlerince yakından takip edildiklerini, mazot getirmek için yola çıkan köylülerin askerler tarafından izlenmeye alındığını, sayım bile yapıldığını, kaç kişinin sınırın diğer tarafına geçtiğini tespit ederek geri dönüşlerde grupta eksik var mı diye (PKK'ye katılmalar olması şüphesiyle) kontrol edildiklerini köylüler dile getiriyordu.

Mahkeme de olayın üstünü örttü

Katliamın ardından çoğu AKP’li üyelerden oluşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun hazırladığı raporda, "Kasıt yok. Sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var" denildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Haziran 2013’te görevsizlik kararı vererek, dosyayı Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı da, 7 Ocak 2013’te "Gerek şüphelilerin gerekse olayda görev yapan diğer TSK personelinin, TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görevin gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, dolayısıyla eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşıldı" diyerek takipsizlik kararına işaret etti.

Takipsizlik kararına ailelerin itirazı da 20 Haziran 2014 tarihinde reddedildi. Aileler, "Ölenler arasında PKK mensupları vardı" diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. 1108 avukat Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine yaşamını yitiren 34 kişinin yakını olan 281 kişi adına Ağustos 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru yapıldı. AİHM Roboski için yapılan başvuruyu "2 gün gecikti" diyerek reddetti.

Görüldüğü gibi yoksul Kürt emekçilerine yapılan katliam medya ve AKP tarafından örtbas edilmiş oldu. Katliamın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen asıl suçlular cezalandırılmadı. Üstelik ödüllendirildi.

Katliamın üzerinden geçen dokuz yıl boyunca sorumluların yargılanması için mücadele eden Roboskili ailelerin talepleri, katliamın ardından "Varsa yoksa Uludere, milletin huzurunu kaçırmayın” diyen Erdoğan ve AKP'liler tarafından ısrarla görmezden geliniyor.