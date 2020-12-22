Robert Koch Enstitüsü: Almanya'da durum kötüye gidiyor

Almanya'da salgın hastalıklar alanında yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19 pandemisinin gidişatına yönelik uyarıda bulundu.

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Şu anda durum daha da kötüye gidiyor" diyen Wieler, Almanya'nın Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında rekor yükselmelere tanıklık etmeye devam edeceğini söyledi.

Wieler, ülkede şu anda sıkı karantinanın uygulandığı bakım evlerinde "ciddi salgının" baş gösterdiğini ve hastanelerde doktor ve hemşirelerin sınıra ulaştığını kaydetti.

Enstitütü'nün verilerine göre, ülkede bugün Covid-19'dan ölenlerin sayısı 731 olurken, şu ana kadar toplam 27 bin 6 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Enstitü, ülkede son 24 saatte vaka oranının 100 bin kişide 197 olarak rekor seviyeye geldiğini belirtti.

Wieler, ülkede Covid-19 pandemisinin Noel tatilinde daha kötü hâle gelebileceğini belirterek, halka temasları düşürme çağrısında bulundu.

Wieler, "Şimdilik, aşılamalar genel durumu değiştirebilecek durumda değil" diye ekledi.