Rizospastis'ten YKP'li vekilin sözlerinin çarpıtılmasına ilişkin açıklama

Yunanistan Komünist Partisi'nin (YKP) yayın organı Rizospastis, YKP'li vekil L. Kanelli'nin CNN Türk'te yayınlanan söyleşisinde sarf ettiği sözlerin kanal tarafından çarpıtılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Türk burjuva medyasının bilinçli bir provokasyon amacıyla videoyu kestiği belirtilen açıklamada, aşırı sağcı Yunan sosyal medya hesaplarının kesilmiş videoyu benimseyerek kullandıklarına dikkat çekildi.

Açıklama şöyle:

Türk burjuva medyası, YKP'li vekil L. Kanelli'nin son açıklamalarını bütünüyle çarpıtma düzeyine ulaşacak kadar manipulatif bir yayıncılıkla aktarmıştır. Doğrusu, CNN Türk'te yer alan videoda "Erdoğan, 20 yıldır kendi çıkarları için, Türkiye'de temsil ettiği burjuvazi için hareket eden bir stratejik akıldır" diye söylenen cümle, "Erdoğan, 20 yıldır hem içeride hem dışarıda kendi ülkesi için hareket eden bir stratejik akıldır" diye sunulmuştur.

Türk burjuva medyası, aynı zamanda söyleşiyi Türk propagandasına uydurmak için KKE'li vekilin NATO-ABD-AB'nin Türkiye'nin askeri ekipmanları, Türk burjavizisinin Yunanistan'ın egemenlik haklarına yönelik saldırganlığının teşviki ve Ege ve Doğu Akdeniz'deki ortak sömürü üzerine yapılan acı dolu uzlaşmalar üzerindeki rolüne değindiği kısmı kesmiştir. Aynısı, vekilin KKE'nin bölgedeki sınır değişimine karşı duruşuna ilişkin açıklamalarının videodan kesilmesi durumunda da görüldü.

Bu sırada, (hükümetin "müttefikleri" ve onların tavırlarına ilişkin tek kelime etmeyen) çeşitli aşırı sağcı Yunan sosyal medya hesapları, yukarıda bahsedildiği gibi Türk "kurgu makinesi" tarafından kesilen videoyu benimsedi. Bu durum, yapılan şeyin bir provokasyon olduğunu doğrular nitelikte.