Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 96 milyon 500 bin liralık ihale

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın şirketi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘pazarlık’ usulüyle yaptığı, “Konya Veledrom Yapım İşi” ihalesini 96 milyon 500 bin TL karşılığında üstlendi.

Sadece davet edilenlerin katıldığı ihaleyi 96 milyon 500 bin TL’ye, EHK İmar İnşaat Ltd. Şti. ve Biberci İnşaat Nakliye Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığı üstlendi.

BirGün'den Volkan Ateş'in haberine göre, EHK İmar İnşaat firması, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Hasan Kartal’ın yaptığı, Kartallar Holding A.Ş.’nin bünyesinde bulunan bir şirket. EHK İmar şirketinde de, 14 Ocak 2019 tarihine kadar yönetim kurulu başkanı olarak bulunan Hasan Kartal, hisselerini daha sonra oğlu Şahin Kartal’a devretti.

Bakanlık ile 14 Ocak’ta sözleşme imzalayan EHK İmar, pist bisikleti yarışlarının yapılacağı Veledrom spor tesisini, ihale şartnamesine göre, 14 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlayacak.

Hasan Kartal kimdir?

Çaykur Rizespor Kulübü’ne, 24 Eylül 2018 tarihinde başkan seçilen Hasan Kartal, Rize Fındıklı doğumlu. Ankara’da birçok şirketi bulunan Kartal ayrıca, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanlığı, Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekilliği, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan yardımcılığı da yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ocak 2020 tarihinde, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “5. Anadolu Medya Ödülleri” töreninde, “Yılın Spor Yöneticisi” ödülünü, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a vermişti.