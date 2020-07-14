Rize'deki selde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cesedine ulaşıldı.

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine çalışma başlatılmıştı.

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü. Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye gitmiş ve incelemelerin ardından açıklama yaparak "1 kayıp, 11 yaralı var, 12 köye ulaşılamıyor" demişti. Soylu şunları söyledi:

"Hem Artvin'de oradaki Yusufeli baraj şantiyelerinde çok yoğun bir afetle karşı karşıya kalındı. Orada dün bir kaybımız vardı, 3 de bugün kaybımız var, 4 kaybımız. Yine aynı şekilde sabah İkizdere'de oldu. Aynı zamanda öğleden sonra da saat 16.00 itibarıyla bu bölgede Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Çayeli merkezde de var. Bir mahallede yoğun tesir oluşmuş durumda ama burada da özellikle dağlardan, yukarılardan gelen rüsubatın, toprağın hem derelerin taşması hem de yukarıdan akarsuların oluşturduğu ciddi bir toprak yığılmaları, seller söz konusu. Ciddi menfezlerde tıkanıklıklar söz konusu. 12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Yani orada bir problem olmadığı bilgisi var. Elbette ki maddi hasar muhakkak söz konusudur ama bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil. İrtibat var. İnşallah sabah olmadan veya sabahın erken saatlerinde de onlara ulaşmış oluruz."

Bölgede yağışın şiddetini artırmaya başladığı öğrenildi.