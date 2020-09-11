Rize'de piknikçiler tabelayla uyarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda piknikçilerin bıraktığı çöpler merada otlayan hayvanların yiyip hastalanmalarına neden oluyor. Piknikçiler, çöplerini toplamadan yayladan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan bölge halkı da meralara tabela astı.

Yayla sakinleri, yaylada piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini de yasakladı. "Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır" yazılı tabelalar asan yöre halkı, piknikçileri uyardı.

DHA'daki habere göre, Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar da "Günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz" dedi.