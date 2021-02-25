Rize Valisi AKP kongresini unuttu vatandaşı suçladı

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte koronavirüs vaka sayılarındaki artışlara ilişkin konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, Çeber, “Karadeniz'e özgü sosyal hareketliliği kısmamız lazım, şehirden köye gidenler, köyden şehre gelenler virüsü taşıyor" dedi.

Çeber, "Bizim elimizdeki veriler, analizler bu durumun tamamen sosyal hareketlilik, sosyal kültürel yapı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Mesela bu açıklamalar 2 ay önce olsaydı aynı tabloyu Orta Anadolu'da görecektik. Bugün bu tablo bizim yöremizin sosyal yaşam özelliklerinden dolayı Karadeniz'de böyle. Bizi tedirgin eden rakamlar. Ama vaka sayılarındaki artış değil bu” diye konuştu.

AKP kongresinden bahsetmedi

Çeber, vakaların artmasına ilişkin, kentte yapılan ve hiçbir tedbirlerin alınmadığı AKP kongresindense hiç bahsetmedi.

Kongrede konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salonlar lebaleb dolu" diyerek kongredeki tabloyu övmüştü.