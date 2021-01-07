Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla öldüren polis memur İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Trafik polisi Sarıcaoğlu, Verdi'yi 11 Aralık 2018'de makamında tabancayla vurarak öldürmüştü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rize Emniyet Müdürü'nü öldüren polis memuruna müebbet hapis
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi makamında tabancayla öldüren Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Merkezi
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla öldüren polis memur İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Trafik polisi Sarıcaoğlu, Verdi'yi 11 Aralık 2018'de makamında tabancayla vurarak öldürmüştü.