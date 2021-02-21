Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili mücadele sonuç verdi

İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın park yapılması için verilen mücadele sonuç verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde 38 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alanla ilgili "Burayı yeşil alan düzenlemesi ile depremzede vatandaşlarımızın anısının yaşatılacağı özel bir bölge haline getiriyoruz" dedi.

AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kurum, 118 kişinin yaşamını yitirdiği 30 Ekim'deki 6,6 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalar yaptı.

Kurum "İzmirlilerin talebi doğrultusunda, 38 vatandaşımızı kaybettiğimiz Rıza Bey Apartmanı, depremi temsil eden bir alan haline geldi. Vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanı boş bırakıyoruz. Burayı yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekan haline getiriyoruz" dedi.

DHA'nın aktardığına göre depremzedelerden Hüseyin Bilgin Yücel "Yaklaşık 4 aydır mücadele veriyoruz. Burada yeni bir proje yapılacağını duyduğumuzda inanamadık. Rıza Bey Apartmanı alanının park olması için bir kampanya başlattık. İzmir halkından imza topladık ve mücadelemiz yerini buldu" dedi.