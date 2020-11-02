Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

Önceki saatlerde apartmanın enkazından 60 yaşındaki Arefe Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda’nın cansız bedenleri çıkarılmıştı.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 92, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi. 147 yurttaşın tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 5 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



