'Reza Zarrab, 800 milyon dolar rüşveti kime dağıttı?'

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, "Türkiye'de artan kara para olaylarının boyutunun belirlenmesi, kara paranın ve terörizmin finansmanını engelleyecek etkin önlemlerin oluşturulması" amacıyla hazırladığı Meclis Araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP'li Kılıç, AKP hükümetlerinin, yurtdışından kaynak bulabilmek için sık sık “varlık barışı” uygulamasına gittiğini hatırlattı.

Türkiye’de son 10 yılda 4 kez “varlık barışı” adı altında düzenlemeler yapıldığını, ancak bu uygulamanın kara paranın aklanması gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Kılıç, sık sık çıkarılan varlık barışı düzenlemeleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) temel fonksiyonlarını yerine getirmesinin zorlaştırıldığına işaret etti. MASAK’ın bağımsız ve etkin bir araştırma yapma olanağının kara para ile mücadelede büyük önem taşıdığını ifade etti.

'Dünyada her yıl 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor'

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu raporunda; Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla uyuşturucu, göçmen, insan ve yakıt kaçakçılığından kaynaklanan ciddi kara para aklama riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildiğini vurgulayan Av. Kılıç, şunları kaydetti:

"Savcıların, 'FETÖ/PDY' soruşturmaları dışında soruşturmalarını daha büyük ağları da içerecek şekilde genişletmek için MASAK analizlerini kullandıklarına dair kanıtların sınırlı' olduğunun altı çizilmiştir. Kıtalararası kavşakta bulunan Türkiye’nin, kara para aklama ve terör finansmanı riskleri ile karşı karşıya olduğu; bu durumun, istismar etmek isteyen suç örgütlerinin, terör örgütlerinin ve yabancı teröristlerin yasa dışı faaliyetlerinden kaynaklanan ciddi tehditleri de içerdiği belirtilmiştir.

Raporda, kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtilmiştir."

'800 milyon dolar rüşvet araştırılmalı'

Kılıç, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü ortaya çıkaran ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait belgelere göre, Reza Zarrab’ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığının ortaya çıktığını kaydetti. Daha önce bu iddialar çerçevesinde TBMM’de komisyon kurulduğunu ancak 4 bakanın Yüce Divan’a gitmesinin AKP oylarıyla reddedildiğini dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, "FinCEN belgeleri bu konunun yeniden araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. TBMM, temiz toplum ve kara paranın önlenmesi için sorumluluk almalıdır, bu nedenle de bu komisyonun kurulması gerekmektedir" dedi.

'Dosya adaletsiz şekilde kaldırıldı'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı bir açıklamada, 4 eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında, "En doğru yolun Yüce Divan’da aklanmak olduğu kanaatindeydim. Şu anda da öyle düşünüyorum. Birtakım iddialar varsa ve bu iddialar aklanırsa kamuoyu vicdanı rahat eder" dediğini dile getiren Av. Kılıç şöyle konuştu:

"Dört eski bakanla ilgili bütün bu gerçekler ve Reza Zarrab’ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı gerçeği ortada iken, 2015 yılında haksız ve adaletsiz bir şekilde AKP oyları ile tozlu raflara kaldırılan bu dosyaların, daha da tozlanmaması için Meclis sıralarına indirilip yeniden görüşülmesi gerekiyor. Dönemin Başbakanı Sayın Davutoğlu’nun açıklamaları ortadadır. Eğer gerçekten dört eski bakanın ‘temiz’ olduklarını, kimseden rüşvet almadıklarını düşünüyorsanız, dosyanın üzerindeki tozu alıp, millet adına TBMM’de görev yapan milletvekillerinin önüne getirirsiniz."

