Reuters’dan Naci Ağbal'a övgü: ‘Bu kez farklı olabilir’

Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faizi yüzde 17’de sabit tutma kararı öncesinde Reuters haber ajansı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile ilgili bir analiz yazısı yayımladı.

Yazıda Ağbal’ın Erdoğan’la bağları sayesinde “siyasi müdahale olmadan” faizi yüksek tutabileceği ve öncülleri gibi Erdoğan tarafından görevden alınmayabileceği görüşüne yer verildi.

Erdoğan’ın Ağbal’ı atadığı Kasım ayında yüzde 10,25 seviyesinde olan faiz oranı yüzde 17 ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki en yüksek seviyeye yükseltilmişti. Bugün Merkez Bankası faizi yüzde 17 seviyesinde sabit tutma kararını açıkladı.

Reuters analizinde Erdoğan’ın kamuya yaptığı konuşmalarda yüksek faizden şikayet edip bunun enflasyona yol açtığı görüşünü dile getirse de Ağbal’a bir bağımsızlık alanı sağlayabileceği yorumunu yaptı.

Ajans Ağbal’a yakın isimlerin de bu yöndeki görüşlerine yer verdi. Buna göre isminin yayımlanmasını istemeyen bir kişi Ağbal'ın para politikasının ilk verilere göre işe yaradığını belirtti ve Ağbal’ın Erdoğan ile bağlarının Merkez Bankasına siyasi bir müdahale olmaksızın faizleri “yeterince” yüksek tutma izni vereceğini söyledi. Ağbal ile Maliye Bakanı olduğu dönemde birlikte çalışan üst düzey bir yetkili ise Reuters’a yaptığı açıklamada Naci Ağbal’ın “neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yapacağını” söyledi ve “Eğer Erdoğan’ın hoşuna gitmeyecek bir adım gerekliyse Saray’a gidip ‘Sayın Cumhurbaşkanı bunun yapılması gerekiyor’ diyecek ve nedenini açıklayacaktır” diye ekledi.

Ağbal ile geçmişte çalışan bir başka yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, "Atılması gereken ve siyasetçilerin hoşuna gitmeyecek adımlar olabilir. Bu yetkiyi aldığını düşünüyorum" dedi.

Commerzbank analisti Tatha Ghose “Önemli olan tek şey Erdoğan’ın para politikası uzmanlarının işlerini yapmalarına ne kadar izin vereceği ve yüksek faizler konusunda sabrını ne kadar koruyacağı” yorumunu yaptı.

Yazıda Naci Ağbal’ın 1989’da Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya başladığı, 2015-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı yaptığı ve eski bir AKP milletvekili olduğu hatırlatıldı.

Reuters ayrıca Ağbal’ın “başarısı”nın, anketlerde düşüşte olan Erdoğan’ın halkın hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle tepkisini yatıştırmayı umuyorsa yüksek faizden başka bir alternatifi olmadığını kişisel olarak kabul etmesine bağlı olduğunu ileri sürdü.

Yazıda Ağbal’ın hükümet üzerindeki etkisine dair önemli bir sınavınsa enflasyonun bu yıl düşmeye başlaması olacağı yorumu yapıldı.