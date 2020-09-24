Reuters'a konuşan AB'li yetkililer: Diyalog, Türkiye'ye yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı

Reuters'ın haberine göre AB, Atina'yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara'ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için mutabakat yok" dedi.

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Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Antalya Limanı'na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan başka bir diplomat da Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesinin, zaman kazanmak açısından önemli olduğunu söyledi.

AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Covid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti.

İki gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen üçlü video konferans görüşme sonrası, uzun süredir devam eden Doğu Akdeniz gerginliği azalmış, görüşme 2016 yılından beri durmuş olan kıta sahanlığı sınırlarıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Belarus anlaşmazlığı belirsiz

Öte yandan AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili daha sert tutum almasını isteyen ve Yunanistan'ın da desteğini alan Kıbrıs'ın, AB'nin Belarus'a uygulamak istediği yaptırımları bloke etmeye devam edeceği bildirildi.

Kıbrıs, AB içinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sınırlayacak bir karar alınmadığı sürece, Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını da desteklemeyeceğini açıklamıştı. AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor. AB, hileli olduğunu iddia ettiği 9 Ağustos Belarus seçimleri nedeniyle 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulamaya çalışıyor.

Kıbrıslı diplomat: Elimizdeki tek silah bu

Kıbrıslı diplomat, AB'nin kendilerine Belarus kararını bloke etmekten başka bir çıkış yolu bırakmadığını belirterek, "Korkarım ki durum böyle devam ettiği sürece, Belarus konusunda ısrar edeceğiz. Elimizdeki tek silah bu" dedi.

‘Türkler zekice bir oyun oynuyor’

"Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar" diyen Kıbrıslı diplomat, "Kenara itilmiş gibi görünüyoruz" değerlendirmesi yaptı.