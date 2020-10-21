Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri gelebilir

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden yürürlüğe girebileceği belirtildi.

Reuters'a konuşan bir üst düzey yetkili, bu kısıtlamalar arasında haftasonu sokağa çıkma yasağı da olabileceğini, ancak bu tedbirlerin ekonomiye zarar vermeden alınmasına dikkat edileceğini belirtti.

Yetkili, ülkede görülen toplam vaka sayısının, hükümetin günlük resmi açıklamalarından 5 kat daha fazla olduğuna işaret etti.

Yetkili, "Yeni tedbirler, önümüzdeki birkaç haftalık sürecin gözlemlenmesinin ardından yürürlüğe girebilir. Bu sürede durum netlik kazanacaktır" diye konuştu.

Yetkili, "Gündemdeki tedbirler şöyle: Restoran ve tesislerin belli saatlerde kapalı olması, genç ve yaşlıların belli saatlerde sokağa çıkmaları ve haftasonu sokağa çıkma yasağı gelmesi. Hükümet, bu konuda çalışmalar yürütüyor. Atılacak adımları çok beklemeden göreceğiz" dedi.

Başka bir yetkiliyse, başkent Ankara'da vaka artışındaki hızın düştüğünü, İstanbul gibi kentlerde görülen vaka artışınınsa bu "zor dönem"de ülke için risk taşıdığını söyledi. Yetkili, "tam karantina" gibi tedbirlerinse gündemde olmadığını kaydetti.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 2 bin 26'ya yükselmişti. Bu, Mayıs ayının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.