Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY'ye fon sağlamak için görüşme yapıyor

Reuters'ın dört kaynağına dayandırdığı haberine göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), koronavirüs salgınından etkilenen Türk Havayolları'na (THY) finansman desteği için görüşmelere başladı.

Haberde görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ancak THY'nin sermaye ya da finansman desteği alabileceği belirtildi.

TVF'den şirkete sağlanacak fonun miktarı henüz belirsizliğini korurken Reuters'a konuşan kaynaklardan biri sözkonusu desteği "kurtarma paketi" diye niteledi.

Konuya ilişkin TVF ve THY'den henüz bir yorum yapılmadı.

THY ile Hava-İş Sendikası arasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda 2021 sonuna kadar ücretlerde yüzde 30-50 arası indirim konusunda anlaşma sağlanmıştı. THY maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen emekçilerin işten çıkarılacağını duyurmuştu.