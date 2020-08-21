Reuters: Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.

Ajansa konuşan yetkililer, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, temmuz ayının sonundan bu yana, Batı Karadeniz kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyinde, 'Tuna-1' olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet yürütüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı ‘müjde’ye dair dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

Bloomberg’in konuyu doğrudan bilen iki kişiye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Karadeniz’de bir enerji kaynağı keşfettiği öne sürüldü. Haberde, söz konusu kaynağın büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilmişti.